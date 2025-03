Monza, Nesta: "Ci manca la cattiveria. A fine anno parleremo di tante cose"

Getty Images

Sconfitta numero 19 per il Monza, che perde 3-0 a Cagliari. I brianzoli, a 10 punti dal quartultimo posto del Parma, dicono, di fatto, addio alle residue possibillità di salvarsi. Nel post-partita l'allenatore Alessandro Nesta ha analizzato il pesante k.o.

POCA CATTIVERIA - "Nel primo tempo abbiamo fatto bene, non siamo stati molto pericolosi. Per segnare bisogna rischiare la giocata, tirare. Ci è mancata la costanza di mettere sotto pressione l'avversario. Abbiamo un grande difetto: ci manca cattiveria, oggi non potevamo perdere 3-0 contro questo avversario. Facciamo bene, ma alla fine non vinciamo. Non sono arrabbiato, sono deluso. Nel primo tempo abbiamo avuto il dominio, avremmo dovuto continuare a fare pressione. Cercheremo di finire alla grande il campionato. Ora testa al derby per fare il massimo".

"A fine anno parleremo di tante cose. Oggi non si fa il bene de. La città ci tiene e meriterebbe una giornata di gloria. Alla fine vedremo"."Non ha inciso Non c'è nessun alibi, ci dobbiamo sporcare sennò non andiamo da nessuna parte".