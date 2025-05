Monza, Nesta: "La morte di Berlusconi ha cambiato tutto. Non so cosa succederà in futuro"

AFP via Getty Images

Il Monza è ormai avviato verso la retrocessione. I brianzoli hanno 15 punti e sono a 12 punti dal Lecce quartutimo, a 11 dal Venezia e a 10 dall'Empoli. Con una sconfitta o un pareggio contro l'Atalanta domenica alle 15 sarebbe retrocessione. Ma anche in caso di vittoria dell'Empoli contro la Lazio, domenica alle 12:30, e di successo con l'Atalanta se il distacco dalla quartultima fosse di almeno 10 punti. Alla vigilia della sfida dell'U-Power Stadium ha parlato in conferenza stampa Alessandro Nesta.

OBIETTIVO - "Speriamo di non retrocedere in casa. Il nostro obiettivo è non essere la peggior squadra della Serie A (il record negativo sono i 17 punti della Salernitana dello scorso anno, ndr). Quando sono arrivato sapevo che il Monza si sarebbe ridimensionato. La morte di Silvio Berlusconi ha invertito la rossa. Prima qui era come al Como. Si è passati dall'essere una squadra desiderata da tutti a una in cui tanti giocatori magari oggi non vogliono venire. Ed è un problema".

FUTURO - "Non so proprio cosa succederà, ma spero sia positivo. Qua sto bene, da altre parti sarei uscito a pezzi dopo una stagione così. Galliani? In dieci anni al MIlan ottimo rapporto. Qui non si è né consumato né fortificato. Siamo tutti dispiaciuti per quello che sta accadendo".

CHI GIOCA - "Turati ha la febbre, D'Ambrosio rientra in parte. Gli altri non recuperano. Sceglierò i giocatori in base q auello che possono dare a questa squadra".