Monza, Nesta: "Mai capitato di perdere così tanto. Dimissioni? Mai. Se affondiamo, lo facciamo insieme"

AFP via Getty Images

Il tecnico del Monzaha parlato a DAZN, dopo la sconfitta casalinga per 1-3 contro il Como."Sono d'accordo. In questo momento è difficile per i giocatori, li vedo in grande difficoltà e non mi sento mai di dire loro qualcosa di forte perché ce la mettono tutto. Appena abbiamo un problema, lo paghiamo. L'ultimo posto in classifica pesa, bisogna fare qualcosa"."Quasi tutte le partite sono state equilibrate, ma da tempo ci manca sempre qualcosa e la classifica ci affossa. Quando arriva l'episodio, non riusciamo a stare dentro la partita. Abbiamo anche tanti giocatori che rientrano, fatichiamo al 70' a mettere cose che ci fanno stare dentro".

"Il rimpianto è tutta la stagione. Dall'inizio di campionato abbiamo fatto sempre buone partite, ma se ne abbiamo vinte solo 2 c'è qualcosa di profondo. Bisogna analizzare a fine stagione, il rimpianto è che tante volte siamo stati all'altezza ma non siamo riusciti a portare punti a casa".In conferenza stampa"Difficilissimo, non mi è mai capitato di perdere così tanto. Ne da giocatore ne da allenatore. Le dimissioni non le darò mai, ma non perchè voglio restare a tutti i costi. Ma perchè è corretto così, il mio carattere: se affondiamo, affondiamo tutti. Io per primo".