Monza, Nesta: "Miglior prestazione per attenzione, chi vuole giocare deve andare forte"

ha parlato in conferenza stampa nel post-partita della, con i padroni di casa che sono stati raggiunti solo al minuto 86 da un gran gol di Bonny, subentrato al posto di Almqvist.- ", mettendo in campo anche dei giocatori che non erano al top della condizione" ha spiegato il tecnico dei biancorossi.- "Era importante vincere, poi nella vita non si sa mai e non dobbiamo mollare. Però è stato un peccato non aver vinto questa sfida con il Parma che peraltroL'atteggiamento comunque sarà sempre orientato a vincere le partite,e da qui in avanti garatisco personalmente l'impegno da parte di tutti" ha proseguito l'allenatore del Monza.

- "Io analizzo le partite e gli allenamenti, alcuni calciatori in questo momento non li vedo magari pronti per giocare in determinati contesti e in determinati momenti., Keita per esempio anche se è stanco non lo tolgo perchè sa giocare" ha poi concluso Nesta, esaltando anche il giocatore arrivato nel mercato invernale e in gol la scorsa settimana a San Siro contro l'Inter.