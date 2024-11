Getty Images

Un pareggio che non soddisfa nessuno.tra le due squadre. Meglio i padroni di casa nel primo tempo, in crescita la squadra di“Nel primo tempo siamo entrati un po' contratti. I due centrocampisti centrali giocano sempre novanta minuti e oggi, forse, avevano le gambe un po' imballate. Abbiamo commesso errori tecnici, perso palloni e dato fiducia al Como.la squadra ha cambiato atteggiamento, giocando con più coraggio.Il tecnico del Monza dopo l’1-1 del Sinigaglia, a Dazn, ha spesoentrato molto bene nel secondo tempo:E la sua prestazione lo ha dimostrato. Come lui, anche Caprari e altri giocatori hanno fatto bene. Maldini deve trovare continuità, ma ogni tanto un po' di riposo gli fa bene a livello di concentrazione". Suin conferenza, ha aggiunto: " E' entrato nella ripresa ed ha fatto la differenza":

Fondamentale non perdere il derby per il Monza e per Nesta che, pur rimanendo al penultimo posto,“Considerando il nostro primo tempo, accettiamo il pareggio.Ora dobbiamo iniziare a vincere. Vivere la partita da bordo campo, con tutte le emozioni che ne conseguono, è intenso. Cerchi di aiutare i ragazzi, ma poi il calcio è questo: imprevedibile. Basta un episodio per cambiare tutto. E quando le gambe calano, può succedere di tutto. Ci sono partite più facili e altre più complesse, periodi in cui vincere è complicato.