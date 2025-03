Monza, Nesta tuona: "Non possiamo mollare, sennò vado a casa"

AFP via Getty Images

Il tecnico delAlessandroha parlato a Dazn e in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Torino:- “Oggi abbiamo fatto una buona partita come coraggio e spirito rispetto a Roma. Qualche episodio l’abbiamo pagato e abbiamo perso la partita. Io sono stato chiaro con tutti, possiamo perdere ma non è negoziabile il tenerci e il non mollare. Se no io vado a casa. Oggi la squadra ha risposto, finché la squadra sta lì e non si arrende io rimango fino all’ultimo giorno per salvarci. Bisogna vincere qualche partita per salvarci o si va giù. E' stata una partita simile alle altre sconfitte. Dopo le quattro reti di Roma però ho visto una squadra che si è ritrovata: siamo stati in partita, abbiamo avuto coraggio e il giusto atteggiamento. Purtroppo il risultato è stato negativo: evidentemente ci manca qualcosa. E' importante però vincere una partita per accendere la scintilla. Il secondo gol ci ha ammazzato".

- "Ho fatto delle scelte di corsa. Non abbiamo grande fisicità quindi serviva gamba. Dovremo fare qualche gol in più es essere più lucidi negli ultimi metri. Io ringrazio giocatori come Kyriakopoulos e Pereira che si sono presi la squadra e che non hanno mai riposato. I giovani bisogna aiutarli, magari hanno difetti e a livello individuale bisogna lavorare un po’ più sulla testa".- "E' un giocatore importante: vede gioco e ha dimostrato già una buona condizione fisica. Ma in generale ho ringraziato tutti i giocatori uno ad uno a fine partita: abbiamo tanti ragazzi che abbiamo 'fritto' e ai quali non abbiamo mai dato riposo e poi ci sono i nuovi arrivati che vanno sistemati tatticamente. Ma se i miei ragazzi giocano sempre con questo impegno li difenderò sempre. Chi molla ha i rimpianti e noi non dobbiamo trovarci in questa situazione".