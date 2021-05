. Decisivo, infatti, il pesantissimo ko per 3-0 subito lunedì al Tombolato sotto i colpi di un Cittadella solido e organizzato.. "Il nostro obiettivo è chiaro, puntiamo alla promozione in Serie A" spiegava a inizio stagione. Se dovessimo mancarlo avremo fallito. Il progetto iniziale prevedeva la promozione in 24 mesi e lavoriamo per questo".Un progetto che ha portato, alla prima vera stagione intera di presidenza Berlusconi, alla promozione in Serie B, culminata con un campionato - quello di Serie C dell'anno scorso - troncato a tre quarti dall'emergenza Covid. Il dominio del girone A, tuttavia, era totale e la promozione arrivò anche senza giocare.. La lenta risalita fino al crollo di inizio aprile, con il doppio pareggio contro Entella e Pescara.. A ciò si sono aggiunti gli infortuni, pesanti fardelli che hanno rovinato i piani di Galliani, intervenuto a campionato in corso per aggiungere Boateng e Balotelli e dare esperienza al gruppo.Sul banco degli imputati, però, finiscono inevitabilmente anche le scelte di mercato. Numeri alla mano (fonte Transfermarkt),. Acquisti che si riflettono anche nel valore complessivo della rosa (47 milioni), di poco superiore ai 40 dell'Empoli e il doppio dei 22 della Salernitana o i 22,5 del Venezia. Il bomber dell'est, Gytkjaer, si è fermato a 6 gol, Maric è stato un oggetto misterioso, Diaw è rimasto nascosto a lungo, Boateng e Balotelli hanno accusato troppi problemi fisici.