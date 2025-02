Getty Images

Monza, occhi puntati su Vlahovic: la situazione

20 minuti fa



Sfumato Camarda e acquistato Ganvoula dallo Young Boys, il Monza continua a cercare un altro rinforzo per il reparto offensivo e il club brianzolo ha bussato alla porta dell’Atalanta per un altro giovane attaccante. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Adriano Galliani avrebbe infatti chiesto alla Dea informazioni su Vanja Vlahovic, centravanti classe 2004 regolarmente impiegato dall'Under 23 della società bergamasca.



Autore di 16 gol in 20 partite nel campionato di Serie C, Vlahovic è molto ben considerato dal tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini.