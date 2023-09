Alejandro, noto a tutti come il Papu dopo tanti anni passati tra Catania e Atalanta in Serie A, è un nuovo giocatore delche lo tessera da svincolato dopo la fine della sua esperienza con il Siviglia in Spagna."Alejandro Gomez è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante argentino ha firmato un contratto con i biancorossiNato a Buenos Aires il 15 febbraio 1988, cresce nell’Arsenal de Sarandì, con cui colleziona 101 presenze e 16 gol. Nel gennaio 2009 si trasferisce al San Lorenzo, dove gioca una stagione e mezzo.A portarlo in Italia è il Catania nell’estate 2010. In Sicilia colleziona 111 presenze e 18 gol in tre stagioni, trascinando la squadra rossazzurra a centrare l’ottavo posto in Serie A nel campionato 2012-13. Dopo una parentesi in Ucraina col Metalist Kharkiv, nell’estate 2014 comincia la sua avventura con l’Atalanta.A Bergamo il Papu vive da grande protagonista e da Capitano la cavalcata dei nerazzurri, che arrivano fino ai quarti di finale di Champions League nel 2019-20, dopo aver centrato il terzo posto in campionato.Sono 252 le presenze e 59 i gol in sette stagioni e mezzo con l’Atalanta, che poi lascia nel gennaio 2021 per trasferirsi al Siviglia.Col club spagnolo gioca 90 partite e aggiunge altre 12 presenze in Champions League alle 15 già collezionate con l’Atalanta, vincendo anche l’Europa League 2023.Nel suo prestigioso curriculum, spicca la vittoria del Mondiale 2022 con l’Argentina, con cui ha giocato 17 gare, conquistando anche la Coppa America 2021.Fantasia, esperienza, gol. Dopo 315 presenze e 66 reti in Serie A, riecco il Papu, per cominciare una nuova avventura a Monza.Benvenuto Papu!""Sono contento, è sempre un piacere tornare in Italia dove mi sento a casa. Sto bene, ho fatto ritiro e qualche amichevole con il Siviglia, mi manca la partita vera ma in una settimana o quindici giorni penso di poter essere pronto. Ho rifiutato diverse proposte all'estero perché aspettavo l'Italia. Ho parlato con Galliani, siamo tutti contenti, non vedo l'ora di iniziare. Qualche anno fa gli avevo promesso di venire a Monza, eravamo a colazione, era destino. Mi avrebbe fatto piacere conoscere Berlusconi, so che oggi è un giorno speciale. Sappiamo di essere vicini a Bergamo dove ho amici e famiglia, qua i miei bambini possono tornare alla loro vecchia scuola. Il campionato? Tra i primi tre al mondo, sempre molto competitivo. E poi Palladino fa un calcio offensivo, ambizioso, simile a quello che giocavo all'Atalanta. Possiamo divertirci".