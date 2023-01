La fine di un incubo per Pablo Mari. Il difensore torna per la prima volta titolare nella gara contro l'Inter dopo i noti fatti del 27 ottobre quando era stato accoltellato in un centro commerciale ad Assago.



L'ex Arsenal era tornato in campo per una partita ufficiale, a due mesi dal fatto di cronaca, già qualche giorno fa nel secondo tempo della gara contro la Fiorentina.