Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha analizzato così, ai microfoni di Mediaset, la sconfitta patita per mano della Juventus negli ottavi di finale di Coppa Italia: “Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, complimenti a loro, hanno dato tutto. Pur con tanti cambi rispetto a Cremona, tutti hanno davvero dato tutto con intensità, cuore ed anima. È la dimostrazione di un grande gruppo, posso contare su tanti giocatori forti, dobbiamo essere felici della prestazione anche se non siamo riusciti a passare”.



Dopo il pareggio di Valoti: “Dobbiamo provare a giocarcela con tutti. Siamo dentro un percorso di crescita, siamo una neopromossa, ricordiamolo. Abbiamo messo grande impegno e personalità davanti ad uno stadio del genere. Abbiamo giocato a viso aperto con la Juve, non era facile ma dobbiamo continuare così”.



Su cosa è mancato: “Ci è mancato qualcosa. In fase di non possesso siamo stati bravi, come sui principi di gioco, è indifferente il modulo con il quale giochiamo. Ci è mancato un pizzico di convinzione che negli ultimi metri non fa male. Un pizzico di personalità, di leggerezza, per provare il tiro. Ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi”.