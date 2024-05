gettyimages

, allenatore del, parla ai microfoni di Dazn prima del match con la Juventus, la squadra contro la quale aveva esordito nella scorsa stagione sulla panchina dei brianzoli: "Credo nel destino, bellissima emozione essere qui. Siamo felici di queste due bellissime stagioni che abbiamo fatto. Vogliamo chiudere nel migliore dei modi facendo una grande prestazione. Credo siano stati due anni bellissimi, ho imparato tantissimo per la lealtà che hanno avuto i ragazzi nei miei confronti. Senza di loro non ce l'avrei fatta. Mi hanno dato tanto sul profilo umano. Li ringrazierò per tutta la vita".

JUVENTUS (3-4-3): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Alcaraz, Iling; Chiesa, Milik, Yildiz. All. MonteroMONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, P. Marì, D’Ambrosio; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Pereira; Colpani, Carboni; Mota Carvalho. All. Palladino