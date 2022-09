A Dazn ha parlato Raffaele, nuovo allenatore dele primo a portare punti al club in A. Queste le sue parole."È tutto bellissimo, una giornata pazzesca e meravigliosac'era un grande clima in spogliatoio. Sensazioni incredibili e inaspettate."Sapevo che i ragazzi avrebbero giocato con cuore e aggressività. C'era tanta voglia di rivalsa. L'abbiamo vinta con l'aspetto umano dei nostri giocatori che sono anche grandi uomini. Hanno dato tutto."Bravi a sfruttare la Juve in difficoltà? Sì ma noi siamo stati bravi a chiudere tutti gli spazi. Siamo stati intensi e aggressivi, senza concedergli il palleggio. Ma, ripeto,il merito è tutto loro"."Tutti hanno dato il cuore oggi, ero tranquillo prima della gara perché sapevo che avremmo fatto una grande partita. I subentrati hanno fatto la differenza, sono importanti come i titolari. Io ho fatto poco di mio, credo che i sistemi di gioco siano solo numeri. Abbiamo vinto perché abbiamo dato tutto in campo."Mi ha già chiamatoper questa prima vittoria. So che c’era scetticismo sulla mia scelta ed era giusto visto la mia carriera agli inizi. Mi hanno fatto vivere un sogno e li ringrazierò per tutta la vita".