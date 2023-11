In vista del match contro il Cagliari, l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:



IL PERCORSO FATTO FINO AD OGGI - "Nelle difficoltà si trova sempre il lato positivo delle cose. Noi stiamo crescendo molto, la squadra riesce anche a percepire i momenti della gara. Soprattutto contro il Torino ho visto una squadra combattiva e personalmente lo considero uno step".



CAMBIO DI MODULO - "Per me non esiste un solo sistema di gioco, sicuramente a me il 4-2-3-1 è sempre piaciuto. Anche l'anno scorso lo abbiamo proposto ma a partita in corso mentre quest'anno anche dal primo minuto. Ho dei giocatori ‘camaleontici’ e non escludo che contro il Cagliari riproporremo questo modulo".



RANIERI - "Il mio percorso con mister Ranieri è stato bellissimo. Alla Juventus ero molto giovane e mi diede molti consigli, lo ringrazio umanamente per quello che mi ha dato. E' un allenatore molto pragmatico e le sue squadre sono difficili da affrontare".



GLI INDISPONIBILI - "Abbiamo indisponibili Caprari e Izzo che però dovrebbe rientrare la settimana prossima con il gruppo squadra e anche Vignato e Franco Carboni a Cagliari non ci saranno".