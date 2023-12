Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa della sfida che attende il suo Monza in casa del Napoli, ecco le sue parole.



TRAGUARDO - ."So che farò cinquanta panchine in A, è una bella soddisfazione. Vogliamo fare una grande prestazione, affrontiamo i campioni d'Italia che hanno grandi giocatori. Ho visto una buona settimana, abbiamo lavorato bene e abbiamo voglia di fare punti. Dobbiamo ricominciare a fare bene. Voglio una squadra affamata di risultati. Sarà emozionante, è la prima volta al Maradona. Ho affrontato tante volte il Napoli da calciatore, sono un figlio di Napoli e ho vissuto li con la mia famiglia e gli amici. Il mio cuore è sempre lì. Verranno tanti a vedermi, sarà una bella emozione domani".



MOMENTO - "L'atteggiamento non l'abbiamo mai sbagliato, chiedo la cura dei dettagli e l'approccio alla gara. Il Napoli ha qualche assenza, ma sono sempre i campioni d'Italia, sono sempre forti. Proveremo a metterli in difficoltà con le nostre armi e la nostra mentalità perché abbiamo bisogno di punti. Possiamo fare meglio in fase realizzativa, mi interessa l'atteggiamento negli allenamenti, la competitività e l'identità di squadra. Ho provato molte cose in settimana, ho più soluzioni. Vorrei vedere l'atteggiamento giusto in campo. Qualche giocatore ha tirato un po' la carretta, vediamo quale cambio fare".