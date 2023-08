L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport al termine della gara persa per 2-0 a San Siro contro l'Inter.



COMPLIMENTI ALL'INTER - "Abbiamo affrontato una squadra molto forte, i complimenti vanno fatti a loro. Io sono soddisfatto della partita fatta dal Monza perché per 70 minuti siamo stati in partita".



GOL SUBITI - "Purtroppo abbiamo preso gol su costruzione nostra, roba che di solito non accade mai. Queste partite servono anche per capire in che condizioni siamo e su cosa lavorare meglio".



MERCATO - "Ci manca qualcosa in mezzo al campo e davanti per alzare il livello, ma la società sta lavorando bene. Abbiamo una ossatura importante e sono contento della rosa che ho".



SALVEZZA - "Dobbiamo salvarci, anche fosse all'ultima giornata dovremo festeggiare. Quest'anno siamo una squadra nuova, ma al tempo stesso è la seconda stagione e verremo affrontati in maniera diversa. Questo sarà un anno più difficile e ne siamo consapevoli".



COLOMBO - "Colombo a me piace tantissimo e con caratteristiche che mi potrebbero servire, ben venga se dovesse arrivare da noi".



Poi a Dazn ha rincarato la dose

MURIEL - "La squadra è fatta al 90%: ci manca qualcosina a metà campo e in attacco, ma sono tranquillo Colombo e Muriel? Sono nomi che mi piacciono".