Le parole di Raffaele Palladino, allenatore del Monza, a Sky Sport prima della sfida con il Milan. "Lo scorso anno eravamo ancora in costruzione, era un campionato diverso e quest'anno è tutta un'altra storia. Abbiamo fatto un percorso di crescita, siamo venuti qui a San Siro consapevoli che affrontiamo una squadra forte ma vogliamo fare la nostra prestazione".



E' un Milan diverso dello scorso anno.

"Quando affronti le grandi sei preoccupato sempre, hanno quei valori importanti per metterti in difficoltà in qualsiasi momento. Riescono ad adattarsi a tutte le partite, noi dobbiamo essere bravi a sopperire e serve la partita perfetta".



Vi manca una vittoria con una big?

"Certo, ci manca. Ma vincere e fare punti con le grandi non è facile ma ci crediamo. E' stata una bella settimana dopo la vittoria con il Genoa e cerchiamo di fare del nostro meglio e vogliamo regalare una gioia a Galliani".