Monza, Palladino: 'Colombo sarà il nostro nuovo acquisto di gennaio. Maldini? Mi ha sorpreso'

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, alla vigilia del match contro l'Empoli è intervenuto in conferenza stampa: "È stata una settimana di analisi dopo il match contro l’Inter. Domani a Empoli con un nuovo allenatore non sarà facile poiché porta entusiasmo e novità. Sono stato allievo di Nicola e lo conosco bene. Noi vogliamo reagire dopo questa sconfitta. Ho visto bene la squadra in settimana e ho buone sensazioni".



Ti sei soffermato su alcuni giocatori in settimana?

"Io analizzo ogni dettaglio e trasmetto fiducia ad ogni giocatore, soprattutto per coloro che hanno meno minutaggio. Siamo tutti consapevoli che dobbiamo dare il massimo. Inizia un periodo in cui bisogna spingere sull’acceleratore per fare più punti possibile. Bisogna sempre stare attenti, anche dietro e affrontare le partite come finali per dare slancio alla nostra classifica".



Gagliardini ancora tra i tre dietro?

"Gagliardini può giocare ovunque. Lo definisco un giocatore completo. Possiamo riproporlo come centrale. Dopo 5 gol contro l’Inter, da “genialità” si è trasformato in un “azzardato” secondo qualcuno. Abbiamo recuperato appieno Izzo e Pablo quindi abbiamo diverse scelte".



Le condizioni fisiche e mentali di Colombo e Maldini?

"Colombo, nelle ultime settimane, l’ho visto alla grande. Sarà il nostro grande acquisto di gennaio. Ha superato qualche piccolo problema fisico e sono convinto che farà bene. Ha tutta la mia stima. Maldini questa settimana si è allenato bene. Ha bisogno di continuità e ci ha sorpreso, poiché è già dentro ai meccanismi della squadra"



Come hai trovato lo spogliatoio lunedì e come ha reagito Sorrentino?

"La squadra ha reagito bene, ed è stata organizzata una cena con tutti. È un gruppo che ha voglia di rivalsa. Non sono preoccupato, vedo che c’è voglia di fare bene contro l’Empoli. Sorrentino ha fatto una buona prestazione. Ha fatto una grande parata e ha preso 5 gol da incolpevole. È ovvio che prendere 5 gol non fa piacere ma è qualcosa di importante per la sua crescita".



9 gol in 15 minuti e 7 gol negli ultimi minuti, c’è una spiegazione?

"È un dato che ci deve far riflettere. Non capisco come sia possibile, poiché la squadra sa cosa deve fare dall’inizio alla fine del match".



De Rossi l’ha menzionato come uno dei migliori allenatori della Serie A.

"Ringrazio Daniele De Rossi. Ci siamo sentiti su whatsapp e abbiamo condiviso il corso allenatori. Avrà un sostenitore in più. Io sono un allenatore giovane, che ha voglia di imparare e crescere. Con tutto ciò che è successo quest’anno sarà una grande crescita personale. Dobbiamo continuare così".



Obiettivo?

"Guardarsi indietro. La media salvezza si è alzata rispetto all’anno scorso, almeno 37 punti. C’è un grosso distacco tra le prime otto e il resto del gruppo. Vietato esaltarsi o avere paura quando si vince o si perde, ma essere equilibrati. Io sono realista in base alle nostre qualità e a ciò che succede in campionato. Dietro si spinge parecchio".



Indisponibili?

"Carboni ha recuperato bene ed è stato reinserito nel gruppo anche se gli manca un po’ di ritmo gara. Saranno fuori Vignato e Cittadini oltre alla coppia Caprari e Di Gregorio che puntiamo a recuperarlo per il prossimo match".