Ilchiude sull'1-1 la sfida contro l'e sale a 13 punti in classifica. Nei minuti successivi alla fine del match,ha parlato a Dazn. Queste le sue parole:"Un clima sempre positivo. Il dottor Galliani ci trasmette sempre positività, noi eravamo un po' rammaricati per questo pareggio. Abbiamo fatto una buona gara, contro un'ottima squadra ma il rammarico è aver preso gol su una rimessa laterale"."Abbiamo preparato la gara cercando di mettere in difficoltà l'Udinese, che si abbassava molto. Abbiamo cercato di proporre il nostro gioco e potevamo fare meglio qualche scelta finale, ma abbiamo fatto comunque una buona partita di qualità contro una squadra difficile da affrontare"."In tante cose. Sta bene, lavora tanto e non deve mai calare d'intensità negli allenamenti. Ha talento e va coltivato. Sta diventando davvero completo, ma io lo sprono per stimolarlo sempre. Non ce n'è bisogno, perché ha capito che questo è un anno importante per lui"."Me lo auguro per lui, sarebbe un orgoglio anche per noi. La Nazionale però passa dalle prestazioni con il Monza. Deve continuare così, io gli dico sempre le cose per il suo bene e mi auguro che arrivi a fine anno con un livello più alto di quello attuale"."Ha grandi qualità fisiche e tecniche. E' piccolino fisicamente, ma ha grande forza. Dà tutto negli allenamenti e, oltre a lui, abbiamo tanti altri giovani bravi. Sono ragazzi che, quando giocano, fanno bene e sono soddisfatto".