Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con l'Hellas Verona: "Oggi è una partita fondamentale per noi, vogliamo dare continuità alle prestazioni, essendo aggressivi, cattivi calcisticamente parlando. Siamo in un campo difficilissimo, vogliamo fare una prestazione all'altezza delle nostre possibilità".



SERVONO PIU' GOL IN TRASFERTA? - "Credo tantissimo in Colombo, le sue prestazioni sono ottime. Aiuta tantissimo la squadra nell'economia del gioco, dà appoggi e ci fa giocare bene. Ovvio che ci aspettiamo qualche gol da parte suo, ma con queste prestazioni li farà. E davanti non c'è solo lui. Ci aspettiamo tutti di migliorare la fase realizzativa".



COLPANI E LE VOCI SU INTER E JUVE - "Che risposte ho avuto? Le solite risposte di Andrea Colpani, ragazzo che io adoro. Ci mette sempre grande impegno e professionalità, sono sicuro che non si farà distrarre dalle voci. È un ragazzo molto equilibrato, tiene tanto al suo futuro e questo passa dalle prestazioni nel Monza".