Ilsi prepara ad affrontare ilnella sfida prevista per domani alle 12.30 al Bentegodi. A poche ore dal match, Raffaeleè intervenuto in conferenza stampa. Questi i passaggi principali:"La continuità è un qualcosa a cui credo e che cerco sempre. Dall'inizio dell'anno siamo solo cresciuti anche contro squadre forti e di alto livello. A inizio campionato è normale che ci sia stata una fase di rodaggio ma non direi che siamo partiti piano. Quella contro il Verona può essere una partita sporca perché l'Hellas Verona potrebbe cercare di farci giocare male. Loro sono difficili da affrontare ma noi siamo pronti e sono convinto che faremo una grande prestazione"."Il nostro staff medico conosce i tempi di recupero, Izzo ha avuto un intervento delicato e aspettiamo il decorso del suo recupero. Mi auguro di averlo il prima possibile"."Con lui sono stato chiaro già dopo Monza - Udinese. Perché è giusto che lui sappia che vogliamo di più. Questa settimana in allenamento mi ha dato grandi risposte anche dal punto di vista mentale"."Non l'ho scoperto io, di Vignato si parlava già un gran bene da diverso tempo. Con lui è stato fatto un bel percorso. Non credo sia ancora maturo al 100%, deve ancora crescere e noi lo stiamo aiutando in questo. Il calcio è fatto di occasioni, si è fatto male Caprari ed è arrivata la sua occasione"."Non è assolutamente distratto, anzi stamattina l'ho guardato negli occhi e gli ho chiesto concentrazione. E' un ragazzo molto intelligente ma va lasciato tranquillo"."A me è piaciuto tantissimo. Ho sentito dire che non è stato un esperimento andato a buon fine ma secondo me lui può fare quel ruolo come può farne tanti altri".