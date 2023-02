Il tecnico del Monza Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro la Salernitana: "È bello tornare in una città in cui sono stato bene. Ho un bellissimo ricordo della città, sono felice di essere qui, però oggi pensiamo alla partita, le emozioni le lasciamo da parte appena fischia l'arbitro. Affrontiamo una squadra forte".



Che Salernitana si aspetta?

"È stato fatto un buon lavoro anche da mister Nicola, è sempre stato sopra la quota salvezza, Paulo Sousa lo conosco dai tempi della Fiorentina, lavora con ottimi principi di gioco, sarà complicato affrontare una partita piena di insidie, sappiano che non sarà semplice, dobbiamo essere bravi ad entrare in campo con la giusta determinazione".



Come ci spiega le scelte in attacco?

"Ho fatto le scelte che faccio ogni settimana, in base a ciò che vedo negli allenamenti. Gytkjaer ha lavorato bene, si è meritato questa occasione".