, tecnico del Monza, ha parlato a DAZN al termine della sfida vinta 1-0 contro il Sassuolo: "Oggi abbiamo affrontato una squadra forte che nel primo tempo ci ha messo in difficoltà su errori nostri, hanno avuto diverse palle gol e devo fare i complimenti al nostro grande portiere che ci ha tenuto in piedi.Questa è una vittoria che ci dà tanto slancio, ci tenevo a dedicarla al nostro presidente visto che in questi giorni era il suo compleanno"."Ha fatto un mese con noi alla grande, si è ambientato bene. Crediamo molto in lui, gli mancava solo il gol ma al di dà del gol tutti coloro che sono entrati hanno fatto la differenza. Il gol lo abbiamo voluto tutti quanti insieme. Questa è una vittoria di spessore che ci voleva e ci dà tanto morale"."Nel primo tempo provavamo a dare più ampiezza per creare situazioni e far male agli avversari, nel primo tempo siamo stati un po' timorosi. Nel secondo abbiamo aggiustato qualcosina, gli ho chiesto di crederci di più e mi hanno ascoltato":"È un giocatore fantastico che non scopro io, dalla tecnica impressionante: ha grandi qualità sia tecniche che morali. È stata un po' una forzatura, l'ho messo dentro nel momento del bisogno e mi ha dato grandi risposte. Doveva venire solo in panchina ma avevo bisogno di un giocatore per palleggiare e ci ha dato una grande mano"."Questa vittoria ci dà grande slancio ma ci deve far capire che queste partite si possono vincere ma anche perdere. Quella con la Salernitana sarà una gara complicata perché loro hanno bisogno di punti, voglio massima intensità e concentrazione per chiudere al meglio questo periodo".