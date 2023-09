Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha analizzato così l'1-1 contro il Lecce a DAZN: "Venivamo da una sconfitta e partire con un gol incassato dopo un minuto poteva diventare tutto complicato. C'è stata una grande reazione della squadra e questo lo apprezzo, abbiamo fatto una partita incredibile e perfetta sotto ogni punto di vista. Abbiamo concesso forse due cross da palle laterali, nella ripresa non abbiamo mai preso tiri in porta. Il rammarico è di aver tirato 25 volte, senza portare a casa i tre punti. Dobbiamo preoccuparci quando non si creano queste occasioni, anche se mi piacerebbe venissero concretizzate. Sono due punti persi, ma ai miei ragazzi faccio i complimenti. Si può lavorare sul cinismo e sulla concretezza".



COLPANI - "Il nostro gioco porta i nostri trequartisti a fare la differenza. Sanno che devono giocare dentro e fuori, devono creare la superiorità e devono essere bravi a darci la qualità, dobbiamo giocare palla a terra. Andrea, nello specifico, è un ragazzo serio e con lui abbiamo fatto anche un'alimentazione particolare. Ha talento e spessore, può ancora crescere e ce lo godiamo. Non abbiamo deciso chi deve fare più gol e meno gol. Di sicuro speriamo Colpani possa arrivarci, ma non solo lui. Vogliamo quanti più calciatori in gol".