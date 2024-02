Monza, Palladino fa il punto sul mercato: 'Djuric e gli altri...'

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, parla ai microfoni di Dazn prima del match con l’Udinese, in programma oggi alle 15 al Bluenergy Stadium di Udine, per la 23esima giornata di Serie A.



SU DJURIC - "E' arrivato con grandi motivazioni, mi ha sorpreso a livello umano e aiuta i più giovani. Abbiamo messo caratteristiche che non avevamo e sono contento di averlo in squadra, così come degli altri acquisti che sono arrivati".



IL MERCATO DEL MONZA - Di seguito il riepilogo di tutte le operazioni di mercato del Monza nella campagna trasferimenti di gennaio della stagione 2023-24.



Arrivi: Maldini (a, Empoli), Zerbin (c, Napoli), Popovic (c, svincolato), Djuric (a, Verona).

Partenze: Carboni (d, Ternana), Cittadini (d, Genoa), Maric (a, Rijeka).