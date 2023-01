Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa della Juve:



"Il Dottor Galliani prima della partita mi ha detto che se avremmo fatto risultato mi avrebbe regalato la sua cravatta, così è stato e quindi ne sono felicissimo. L'andata è stata la partita della svolta, che ha tracciato un percorso. Abbiamo fatto altre buone partite contro le grandi, ma oggi il primo tempo in particolare è stato perfetto. Ci siamo abbassati nella ripresa, mi è piaciuto come ci siamo difesi e ci voleva anche questo".



PARTITA - "Abbiamo lavorato tanto sulle transizioni negative, sappiamo che loro si difendono bassi. Il rischio era quello di prendere delle ripartenze, ma anche gli attaccanti hanno voglia di sacrificarsi nel recupero palla. Se continuiamo con questa mentalità possiamo fare un gran bel campionato".



ATTACCO - "Ci mancavano alcuni movimenti, ci abbiamo lavorato molto e oggi sono riusciti perfettamente a Mota, ma tutti quelli intorno a lui sono stati perfetti. Impossibile scegliere un migliore".



OBIETTIVO - "Proseguiamo nel nostro percorso, sono felice di questo momento meraviglioso ma il nostro scudetto è la salvezza. Poi penseremo al resto".