Raffaele Palladino, tecnico del Monza, è intervenuto a Sky Sport a pochi minuti dalla gara contro l'Atalanta: "Ci aspettiamo un'Atalanta agguerrita, perché viene da un risultato negativo e conosco bene l'indole di Gasperini. So quanto ci tiene a riscattarsi, sarà una partita difficile. Dobbiamo reggere alla loro forza fisica, cercando di fare del nostro meglio. Sappiamo di affrontare una corazzata, abbiamo riguardato tutte le partite di questo periodo e quella di tre mesi fa, cercheremo di mettere a posto quello che abbiamo sbagliato".



GASPERINI - "Non mi piace fare copia e incolla, è stato un maestro per me, lui è unico nel modo di allenare e gestire la squadra. Mi ha insegnato a vedere il calcio in maniera diversa, è stato un rivoluzionario soprattutto della difesa a tre. Ho preso il buono dai sui insegnamenti, cercando di adattarli alla mia idea di calcio. Posso solo ringraziarlo".