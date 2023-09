è intervenuto ai microfoni di Sky a commento del match del suo, sconfitto per 3-0 dall'al Gewiss Stadium. Il tecnico dei brianzoli ha ribadito gli obiettivi e le caratteristiche della sua formazione:"Ho visto miglioramenti rispetto alle altre partite. Abbiamo affrontato una squadra con valori impressionanti, una squadra allenata bene e costruita per obiettivi importanti. Ci hanno messi in difficoltà, ma abbiamo avuto coraggio, facendo un ottimo primo tempo con delle occasioni. Mi dispiace aver preso il secondo gol. Poi è normale che vada così, è difficile riprenderla. Queste partite ti aiutano a crescere. Ho visto una squadra con un'identità chiara.""Abbiamo creato tante occasioni da gol. Non mi preoccupo se la nostra prima punta non fa gol, perché Colpani è uno dei tre attaccanti. Il problema ci sarebbe se non creassimo. Attacchiamo con tanti uomini e dobbiamo continuare cosi. Questa partita ci serve per crescere.""Avendo perso Carlos Augusto abbiamo perso 12 gol ed è complicato trovarli da un'altra parte. Fare questo è compito mio, ma non farei un paragone con lo scorso anno. Siamo una squadra diversa, più giovane. Crediamo nei giovani e la società ha fatto un mercato improntato su questo. Sarà un campionato equilibrato e difficile.""Si sono d'accordo. Non siamo una squadra dalla grande struttura, non abbiamo il motore come una squadra come l'Atalanta. Noi contro le grandi squadre probabilmente soffriremo questo. Dobbiamo metterla sul piano tecnico, senza snaturarci. Non possiamo pensare di venire a giocare alla pari. Noi dobbiamo salvarci.""Faccio i complimenti all'Atalanta che ha fatto un mercato incredibile. Io la seguo con grande piacere perché Gasperini oltre ad essere stato mio allenatore è anche un mio amico. Non so se lotteranno per lo scudetto, ma per posti di alta classifica".