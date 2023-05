Nel corso della conferenza stampa odierna, Raffaele Palladino, tecnico del Monza ha risposto ad una domanda riguardante il suo futuro.



Come è andato l'incontro con Galliani per il prolungamento contrattuale?

"Ci siamo visti con, è stato un piacevole incontro e ce ne saranno altri. Però in questo momento la priorità va data alla squadra".