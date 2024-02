Monza, Palladino: 'Godiamoci Carboni, avrà un grande futuro. Colpani? Ecco dove deve migliorare'

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, presenta in conferenza stampa la sfida con l'Hellas Verona, match valido per la 24ª giornata di Serie A: le sue dichiarazioni.



DIFFERENZE CON L'ANDATA - "All’andata a Verona abbiamo giocato una delle migliori partite del nostro campionato. Fu un gara importante diversa per noi, ma quella che ci attende sarà diversa. Il Verona ha cambiato tanti calciatori, dovremmo essere bravi a fare la prestazione ed essere aggressivi oltre a mantenere la nostra identità. L'obiettivo è fare punti".



CONDIZIONE DELLA SQUADRA - "Sono contento di questo, i calciatori danno sempre anima e cuore durante la settimana e i frutti si vedono la domenica. Oggi in Serie A ci vuole una tenuta fisica importante specialmente contro determinate squadre. Molti miei giocatori hanno riposato poco, ma fino a quando mi danno le giuste prestazioni continueranno a scendere in campo. Ho la fortuna di avere un grande gruppo, tanti cambi e ruoli doppi. Capiterà che in futuro qualcuno potrà riposare".



STESSI PUNTI DELL'ANNO SCORSO - "Vuol dire che i ragazzi vanno elogiati. Stanno facendo un grande percorso che parte da lontano e a volte ci si dimentica di quello che stiamo vivendo. Nella scorsa annata eravamo una neopromossa, ora ci stiamo confermando. Solo complimenti ai miei calciatori. Il nostro percorso continua ad essere in perenne crescita, tanti giovani stanno crescendo e i grandi sono sempre più leader".



COLPANI - "Ringrazio anche io Andrea per quello che sta facendo. Lui sa cosa penso, in questa stagione deve fare uno step in più sotto il punto di vista dei gol, degli assist e delle prestazioni. E’ stato bravo a cogliere questa opportunità, bravo a crescere parecchio sotto il profilo della mentalità, ha reagito bene ad un periodo naturale di flessione".



COLOMBO - "Ribadisco che può davvero essere il nostro acquisto di gennaio. Ha avuto qualche problema fisico, ma adesso sta bene. Già questa settimana l’ho visto con occhi diversi e con un atteggiamento diverso, ma già a partire dal fatto di come calcia in porta. Sono convinto che si riprenderà e troverà il suo spazio".



SERVE PIU' CONCRETEZZA SULLE PALLE INATTIVE - "Sicuramente è un aspetto importante, il 30% dei gol arrivano proprio da calcio piazzato. Lo dicono le statistiche, per piazzati si intendono anche i calci di rigore. Ci lavoriamo tanto, non ne abbiamo tanti di saltatori come caratteristiche ne come struttura fisica. Però ci lavoriamo abbastanza e possiamo fare meglio curando anche i particolari. Poi ci sono stagioni in cui si fanno più gol e altre meno, ritengo che comunque siamo in linea con altre squadre".



CAPRARI - "A marzo può tornare almeno in panchina? Lo staff medico ci darà i tempi giusti, il giocatore sta lavorando bene e sta aumentando i ritmi. Caprari ci è mancato e ci manca, mi auguro di ritrovarlo il prima possibile. Oltre a lui l’unico indisponibile è Vignato, per il resto stanno tutti bene. Compreso Gagliardini, che ha recuperato totalmente".



BARONI E IL VERONA - "Si parla molto di allenatori che in questo momento sono al top in classifica ma ritengo Baroni uno dei più bravi, anche per come sta gestendo il momento. Lo stimo tantissimo come uomo e come allenatore, anche nella passata stagione ci ha messo in difficoltà. Complimenti anche al Verona, nonostante i tanti cambi ha mantenuto il suo equilibrio. Si è rinforzato, l’ho visto in più circostanze e hanno tanti giocatori che hanno voglia, fame e qualità. Per noi sarà una partita difficile".



VALENTIN CARBONI - "Cosa gli ho consigliato per il futuro? Ha un grande talento, sono felice di allenarlo perché avrà un grandissimo futuro se continua con questa mentalità. Per il momento godiamocelo, perché avrà un futuro importante. Il suo percorso passa dagli allenamenti quotidiani, sono molto felice di Valentin".