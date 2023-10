Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta in casa della Roma: "Dobbiamo essere bravi a spostare l'attenzione su quello che è successo in campo, sono orgoglioso dei miei ragazzi, per 60 minuti siamo rimasti in dieci in un ambiente complicato. Sono orgoglioso, in dieci contro undici abbiamo fatto molto bene. Nella ripresa abbiamo avuto 3-4 occasioni, purtroppo il calcio dice anche questo, io sono orgoglioso dei miei ragazzi".



IL SECONDO GIALLO E L'ESPULSIONE DI D'AMBROSIO - "Non commento gli episodi arbitrali, non l'ho nemmeno rivisto. Non so se c'era o no, ma sicuramente D'Ambrosio è andato in maniera decisa, ma è quello che chiedo ai miei difensori. Non sono arrabbiato con lui, lui voleva cercare la palla, purtroppo succede. Sono arrabbiato se la prossima volta non ci va".



VIGNATO - "Sono contento di averlo, conto molto su di lui".



CIURRIA - "Ieri nella rifinitura ha avuto un piccolo risentimento muscolare, sono quelle cose al limite: siccome ci tengo molto, oggi non l'ho voluto rischiare".