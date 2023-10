Il tecnico delRaffaeleha parlato in conferenza stampa"Fa piacere questa osservazione. Merito della solidità della squadra; si pensa che sia merito della difesa ma in realtà è merito di tutti, dal pressing degli attaccanti, passando dal centrocampo e fino ai pali. Non aver preso gol su azione è un dato importante che fa ben sperare. Il nostro è un percorso di crescita e lo stiamo facendo bene. Domani sarà difficile e importante".- "Difficile rispondere a questa domanda, crediamo tanto nel lavoro giorno dopo giorno e settimana dopo settimana. Ora stiamo bene fisicamente anche se abbiamo faticato a ingranare la marcia all’inizio. Importanti sono le sostituzioni al secondo tempo. Warren, Pedro Pereira e i fratelli Carboni, anche se non hanno ancora trovato spazio, stanno facendo un ottimo lavoro".- "Il Papu è a disposizione, sta lavorando per la squadra. Quello che più mi piace è che lui è un campione di testa e può giocare in ogni partita. Dopo due allenamenti ha trovato subito spazio. Non conosco le cause della mancata convocazione di Pessina in Nazionale, lui sta bene. Per la sua mentalità, penso che questa esclusione gli permetterà di crescere e ritornare al più presto a vestire la maglia azzurra".- "Io non do importanza ai voti, il calcio è qualcosa di soggettivo. Io mi auguro che questi due calciatori possano fare sempre bene. Dany sta facendo un grosso lavoro per la squadra. Ci aspettiamo tanto da lui, una giocata vincente, una prova superlativa e tanti gol, come ha dimostrato lo scorso anno. Stessa cosa vale per Birindelli, che spesso subentra. Per me sono tutti da 10 quando si impegnano e danno tutto"."Il nostro portierone è fantastico, merito anche del nostro staff. Lo scorso anno ha fatto un grande campionato, ora sta facendo ancora meglio. In grande forma ed è diventato anche leader negli spogliatoi. Per noi è un valore aggiunto".- "Sono un grande estimatore di Sousa, che ho conosciuto a Coverciano. La sua squadra gioca molto bene, con tante rotazioni e principi di gioco. Domani dobbiamo affrontare al meglio gli avversari, senza trascurare i dettagli. La Salernitana è in una posizione di classifica bugiarda e farà di tutto per metterci carattere".- "Siamo un po’ in emergenza, soprattutto dietro. Izzo non ha recuperato, Cittadini domani non ci sarà causa piccolo infortunio. Caprari e Bettella saranno ancora fuori, mente Pessina sarà presente".