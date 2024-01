Monza, Palladino: 'Inter, daremi il 110%. Carboni è un gioiello'

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, presenta in conferenza stampa la sfida con l'Inter, valida per la 20ª giornata di Serie A: le sue dichiarazioni.



LA PARTITA - "Domani è una grande prova di maturità, loro sono la prima in classifica e sono migliorati molto dallo scorso anno. Sappiamo che quest'anno non abbiamo fatto benissimo contro le grandi e domani voglio vedere una squadra ambizioso, voglio un Monza slanciato".



MALDINI - "E' molto interessante, lo seguo da tempo e ha grande talento. Viene da una grande dinastia calcistica. Credo ci possa dare una grande mano da trequartista di sinistra. Sarà da valutare la sua condizione fisica".



PAPU GOMEZ - "Non abbiamo notizie, sappiamo che a breve avremo qualche novità, a metà mese. La speranza è sempre quella di riaverlo".



PESSINA - "Matteo più viene criticato e più si carica. Per quanto mi riguarda ha sempre fatto bene, sono felice di allenarlo. Deve continuare su questa strada, è ovvio che nell'arco del campionato ci possano essere leggere flessioni".



INTER - "Possiamo metterli in difficoltà facendo la partita perfetta e non sottovalutando nulla. Dovremo dare il 110% delle nostre possibilità. Il Monza domani deve provare a superare questa grande prova, veniamo da un percorso molto buono e dobbiamo dare continuità. Questo è un gruppo che ama la competizione e confrontarsi contro grandi giocatori".



VALENTIN CARBONI - "Il talento va protetto, lui è un gioiello. Adesso è pronto per poter dimostrare tutto quello che vale. Non sono preoccupato per la sua esposizione mediatica, lui è un ragazzo molto serio".



POLEMICHE ARBITRALI - "Bisogna lasciare tranquilli gli arbitri, è ovvio che se ad ogni errore tutti fanno polemica li mettiamo sotto pressione, dobbiamo lasciarli tranquilli anche a discapito di qualche errore. Gli arbitri sono fondamentali per il calcio".



SORRENTINO - "Io stravedo per lui, sa che ha preso un gol che non doveva prendere, ma si cresce anche da questo. Domani giocherà titolare".



MERCATO - "A questo Monza serve fare una grande prestazione domani, del mercato non mi interessa. Del mercato si occupa Galliani".



DI GREGORIO - "Michele era un po' giù di morale, dopo la risonanza c'è stato un grande sospiro di sollievo. Starà fuori solo per qualche settimana".



ALLENAMENTI - "In settimana abbiamo affrontato la primavera, ci permettono di dare ritmo a chi trova meno spazio. Ho fatto i complimenti a tutto il loro staff. Mi auguro di poter portare, un giorno, qualcuno della primavera in prima squadra".



INDISPONIBILI - "Andrea Carboni sta meglio, vorrei portarlo in panchina per settimana prossima. Cittadini ha avuto un piccolo affaticamento, lo valuteremo".