Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Torino: "Ci teniamo a fare una bella partita e dare continuità alle ultime prestazioni davanti ai nostri tifosi, mettendo in difficoltà il Torino".



Che effetto le fa sfidare Juric?

"Con Juric eravamo amici già da quando giocavamo a Genoa, abbiamo condiviso tante emozioni in campo e fuori, tra noi è nato un bellissimo rapporto, è stato anche un mio maestro calcistico e ho imparato tantissimo da lui. Mi ha trasmesso la passione, lo ringrazio".



Cosa si aspetta da Bondo?

"Mi aspetto che faccia del suo meglio, è entrato alla grande a Verona e sta crescendo. In settimana si è meritato questa opportunità, può darci una grossa mano".



Guarda la classifica?

"No, guardo le prestazioni della squadra, partita dopo partita".