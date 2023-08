Il Monza si prepara a scendere in campo contro l'Empoli per la seconda giornata del campionato di Serie A. Nel prepartita Raffaele Palladino si è espresso ai microfoni di Dazn, dando la sua opinione sulla partita e sulle aspettative per la stagione:



"Abbiamo preparato la gara come sempre analizzando ciò che non ha funzionato contro l'Inter, non deve mai mancare entusiasmo. La nostra è stata un'estate particolare, però adesso ci aspettiamo un ottimo prosieguo. I giocatori che sono arrivati ci hanno dato esperienza, siamo pronti per l'inizio di campionato senza troppe aspettative"