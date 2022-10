ha presentato in conferenza stampa la partita contro il, a San Siro. Sui problemi offensivi, il tecnico ha risposto così: "Non sono preoccupato per la fase realizzativa. Sono contento quando i gol arrivano anche dai centrocampisti, dagli esterni e non solo dagli attaccanti. Il gioco del Monza deve essere corale, poi è chiaro che le punte devono essere messe nelle condizioni migliori per poter incidere.sotto questo punto di vista e sono convinto che miglioreremo partita dopo partita""Ha ragione Pioli, è una partita romantica.non vedono l'ora che arrivi domani. Hanno fatto qualcosa di unico con il Milan che resterà negli annali del calcio. Non stiamo percependo questa atmosfera particolare, ci da grinta e voglia di affrontare bene questa sfida. Sarà bello giocarla in uno stadio tutto pieno"."Sono felice, ho un grande gruppo che lavora sempre bene ed ha voglia di migliorarsi. Adesso affronteremo il Milan, vediamo quelle che saranno le scelte di formazione. Da qui fino alla sosta non dobbiamo esaltarci. Sappiamo che stiamo facendo bene ma siamo consapevoli che c'è ancora tanto da fare".""Non deve essere una zavorra o un peso questa partita. Ai miei calciatori ho detto che dobbiamo goderci questo periodo, deve esserci leggerezza mentale nel fare le cose e giocare a calcio. Queste partite sono belle da affrontare, danno visibilità e possono cambiare la storia di tutti noi. Possono cambiare le carriere gare come queste. Danno morale, voglia di giocarle e tante emozioni. Non dobbiamo mai perdere di vista il nostro obbiettivo: umiltà e determinazione al primo posto"."Ho visto la partita dove hanno vinto a Verona, ma negli ultimi giorni ho visto almeno 10 partite dei rossoneri.giocano un calcio fantastico e lavorano per principi di gioco ed occupazione degli spazi. Complimenti a Pioli. Hanno tante risorse sia in campo che in panchina, è stato un divertimento studiarli perchè ho anche imparato tanto. Proveremo a fare la nostra gara, siamo consapevoli delle nostre qualità. Servirà anche un pizzico di leggerezza"."Non mi aspettavo in 3 anni di riuscire ad arrivare a San Siro. Tre anni fa ho iniziato un percorso da affrontare, a partire dal settore giovanile. Poi fare giustamente la gavetta. Mi è cambiata la vita adesso è sono felicissimo, sto cercando di dare il meglio di me anche grazie all'esperienza che maturo ogni giorno insieme ai miei ragazzi. Izzo? Sta lavorando a parte, contro il Milan non ci sarà".FIRMO PER IL PAREGGIO? - "Per il mio carattere dico di no. A me interessa anche la prestazione oltre al risultato. Ho chiesto ai giocatori di godersi la giornata e le partite poi vanno giocate. Il calcio è imprevedibile, può succedere di tutto."