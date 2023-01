Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa



"Dany Mota? È un giocatore straordinario, sta facendo benissimo, gli manca qualche gol. Sono sicuro che farà questa seconda parte di campionato alla grande. Posso metterlo ovunque in attacco".



CIURRIA - "Patrick ha delle caratteristiche importanti, ha strappo, gamba e intelligenza calcistica; può giocare ovunque. Mi piace vederlo a piede invertito, sicuramente lo vedremo dalla parte destra... Non so ancora dove, nella rifinitura proveremo a capire quale sia la situazione migliore per lui":



BIRINDELLI - "Ha fatto una grandissima partita contro l'Inter, ha limitato Dimarco. È un ragazzo eccezionale, competitivo, positivo, a me piace tantissimo. Ha avuto la sua occasione e l'ha sfruttata, come del resto Machin e qualche altro".