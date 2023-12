Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Genoa:



"Ottima partita, ma non dobbiamo guardare troppo in là. Abbiamo lavorato intensamente e con grande spirito dopo la sconfitta con la Juve, ci ha dato l'energia che serviva. E' stata una vittoria un po' sporca, ma di gruppo, complimenti ai ragazzi. Il gruppo è straordinario, si percepiva la voglia di fare risultato dopo tanto tempo che non si vinceva in casa. Abbiamo festeggiato. Creare questa unione, questo senso di appartenenza, è davvero una fortuna. Andiamo al di là dei numeri, sappiamo passare da tre a quattro anche nella stessa azione. Caldirola si è bloccato con la schiena e Pablo Marì ha avuto un affaticamento al polpaccio, nulla di grave, chi li ha sostituiti ha fatto bene. Bene Mota, da lui mi aspetto questo. Quando dico qualcosa è sempre per il meglio, so che Dany può fare tanto per la squadra e per sé. Contro il Milan? Prima senza Berlusconi, sarà emozionante, ci manca molto. I rossoneri sono forti ma noi ci teniamo la nostra classifica".