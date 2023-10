Alla vigilia della sfida casalinga contro l'Udinese, l'allenatore del Monzaha parlato così in- ", si può sempre crescere. Siamo in una fase in cui gli automatismi sono sempre più concreti. Si può fare ancora tanto. A Roma è stata fatta una grande prestazione ma".- ", Armando Izzo abbiamo cercato di gestirlo il meglio possibile. Abbiamo provato a recuperarlo ma non ci siamo riusciti. E' stato fatto un buon percorso.di temposicuramente".- "Prima della sosta affronteremo squadre toste. Dobbiamo guardare alla partita di domani perchè. Dovremo essere bravi a trovare grandi motivazioni.- "Le voci di mercato sul mio conto? Ci sono state varie chiacchiere su di me ma non mi sento di dire chi mi ha chiamato quest'estate.".- "La crescita di Vignato? Già l'anno scorso ne parlavo molto bene seppur non giocasse. In conferenza non dico bugie. Il talento va coltivato e, già l'anno scorso era con noi poi è andato via. Abbiamo ritrovato un giocatore maturo.".- ", quando si cambia allenatore c'è sempre una scossa psicologica. Affrontiamo una squadra molto fisica e".- ". Sono cose che possono succedere, voglio parlare della partita. Oltretutto".