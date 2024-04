Monza, Palladino non si blinda: "A fine stagione parlerò con Galliani'

L'allenatore del, Raffaele, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato che vedrà i brianzoli affrontare il Bologna. Tante le tematiche, dal sogno europeo fino al suo futuro con il contratto in scadenza a fine stagione che ancora non è stato rinnovato."Mi concentrerei sulla partita tra Monza e il Bologna, che ritengo essere due squadre molto migliorate rispetto alla passata stagione. Il Bologna sta facendo cose inimmaginabili, va dato merito alla società, all'allenatore e a tutto l'ambiente. Meritano la qualificazione in Champions League. Noi non siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario come loro ma abbiamo comunque fatto meglio dell'anno scorso".

"Dopo la partita non ero deluso, ma rammaricato. C'era rammarico perché loro hanno trovato gol da campioni. Comunque abbiamo azzerato tutto, pensiamo esclusivamente alla sfida con il Bologna"."Il mio futuro sono queste 7 partite, poi ne parlerò con Adriano Galliani a fine campionato"."Pablo Marì si riferiva al futuro in tema di Europa. Lui è un calciatore ambizioso ed è bello avere questa ambizione. Il nostro obiettivo attuale è fare il meglio possibile".