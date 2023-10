Dopo la pausa per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali,Una sfida non semplice, ma la squadra è reduce da un ultimo periodo reso particolarmente brillante dalle vittorie in serie centrate con Sassuolo prima e Salernitana successivamente. Nella conferenza stampa della vigilia è l'allenatorea fare il punto della situazione e presentare la partita."Dobbiamo comportarci esattamente come qualche settimana fa quando all'Olimpico abbiamo giocato contro la Lazio. Affrontiamo una squadra forte, la Roma è una squadra con una grande rosa. Dovremo fare una partita molto attenta perché se abbassiamo la guardia anche solo dell'1% è un male"."Dispiace aver perso il Papu perchè perdiamo un grande calciatore e un grande uomo. Si era integrato benissimo ed è davvero un peccato. Eravamo consapevoli di questa cosa ma il gruppo ha reagito bene. Vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. In questi momenti il gruppo ha sempre dato ottime risposte"“Valentin Carboni sta bene, è rientrato da 3 settimane e si sta allenando benissimo e si merita un suo spazio. Anche Machin lo vedo pimpante, e in generale abbiamo tante possibilità nella trequarti. Contro la Roma chiaramente proveremo a mettere in campo la miglior formazione possibile"."Mi piace pensare più alla solidità difensiva. Non abbiamo segnato tanto ma è anche vero che il Monza ha preso pochissimi gol in trasferta. E' bello fare tanti gol ma l'equilibrio della squadra è più importante"."E' un argomento molto delicato. Io credo vada fatta chiarezza, le regole sono regole. Chi scommette è giusto che paghi. E' anche vero che dietro i calciatori ci sono gli uomini e vanno aiutati intervenendo senza puntare il dito, I miei ragazzi sono straordinari, vanno anche al di là del calcio. Sono fiero di poter allenare grandi uomini"."Come sapete non guardo la classifica. So che è bella ma dobbiamo pensare solo alla gara contro la Roma e piè in generale partita dopo partita. Non dobbiamo aver paura di nessuno".