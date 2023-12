L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino ha dichiarato dopo la sconfitta in casa per 1-0 contro la Fiorentina in campionato: "Oggi ha sbagliato il nostro portierone (Di Gregorio, ndr), che ci aveva sempre salvato in tante occasioni. Purtroppo è un episodio che può succedere, non se lo meritava".



"Ci è mancata qualità nel gioco, nonostante ciò abbiamo avuto un'occasione per pareggiare con Kyriakopoulos. Poi nel secondo tempo la Fiorentina è stata brava a non farci giocare spezzando il ritmo con tanti falli, abbiamo perso contro una grande squadra. Mi aspetto una reazione da parte della squadra, già nella prossima trasferta di Napoli".