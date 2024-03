Monza, Palladino: 'Respinto il ricorso contro la squalifica per doping del Papu Gomez'

"Il ricorso contro la squalifica per doping del Papu Gomez è stato respinto". L'annuncio arriva da Raffaele Palladino. L'allenatore del Monza lo ha dichiarato in conferenza stampa: "La società lo comunicherà a breve. Per il resto sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, proseguendo il percorso iniziato nella scorsa stagione. Sto dando spazio a tutti i calciatori in rosa. Machin, Ciurria e Zerbin ultimamente hanno giocato meno, ma sono convinto che presto ritroveranno spazio. Birindelli è migliorato esponenzialmente e può ancora crescere. Un pensiero all'Europa? Il nostro obiettivo era la salvezza e siamo vicini a centrarla, tutto quello che verrà dopo sarà un di più. Ci proveremo, ma sarà dura perché in classifica abbiamo davanti squadre molto forti".



LE VOCI SULLA LAZIO - "Il mio futuro è la prossima partita di campionato contro il Genoa, vorrei che questa stagione non finisse mai. Le voci di mercato sono extra campo, quindi non mi interessano. Poi bisogna avere rispetto per la Lazio e per Sarri. Sono legatissimo al Genoa, dove da calciatore ho avuto un maestro come Gasperini in panchina. Hanno una squadra forte con l'attaccante della Nazionale, Retegui".



