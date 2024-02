Monza, Palladino rivela: 'Sto studiando l'inglese'

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, parla alla vigilia del match con l'Udinese, svelando un particolare inerente il suo lavoro: "Sto studiando l'inglese, perché da ragazzino non l'ho fatto a scuola. In questo momento è fondamentale, quando ti misuri con giocatori stranieri che hanno bisogno delle spiegazioni in lingua".



Palladino svela: "Con tutto lo staff stiamo cercando di imparare, a volte è necessario dare spiegazioni prima in italiano e poi in inglese. Anche questo è bello, perché ti fa crescere, e rappresenta una gestione diversa".



Il Monza di Palladino è 12esimo in classifica con 28 punti, con un bilancio di 7 partite vinte, 7 pareggiate e 8 perse. I brianzoli hanno realizzato 21 reti e ne hanno incassate 28.



DI SEGUITO IL BILANCIO DI MERCATO DEL MONZA:

Arrivi: Maldini (a, Empoli), Zerbin (c, Napoli), Popovic (c, svincolato), Djuric (a, Verona).

Partenze: Carboni (d, Ternana), Cittadini (d, Genoa), Maric (a, Rijeka).



E LA NOSTRA PAGELLA:

MONZA 6.5 - La solita fantasia di Adriano Galliani ha portato altri talenti da Palladino. Che ora avrà il compito di gestire una trequarti ricca di tanti giocatori.