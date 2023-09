"Affrontiamo una squadra di grande valore e che ha in Sarri un maestro". Raffaele Palladino anticipa così la partita del suo Monza, domani alle 20.45 in casa della Lazio.



"Rispetto alla scorsa stagione", quando a Roma il Monza perse ma disputò una prestazione a lungo elogiata proprio dal tecnico napoletano, "le squadre sono cambiate molto negli interpreti, a cominciare da Rovella in mezzo al campo.



"Ho chiesto ai ragazzi il coltello tra i denti: mi piacerebbe vedere una carica agonistica maggiore".



Come riporta l'Ansa, Palladino lo dice alla vigilia della partita all'Olimpico con la Lazio.



Sfida che il Monza affronta "dopo aver lavorato bene sotto tutti i punti di vista". Palladino, dopo il pareggio in extremis in Champions dei biancocelesti, è convinto che la Lazio arriverà all'appuntamento carica.



"Con energie mentali molto forti", assicura Palladino. "Fin qui la Lazio ha affrontato squadre forti e per questo è leggermente indietro in campionato e domani vorrà fare dei punti. Il gol di Provederl penso abbia caricato tutto l'ambiente".