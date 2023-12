In vista del match contro la Fiorentina, l'allenatore del Monzaha parlato in conferenza. Di seguito le dichiarazioni:- "Quello di quest'anno è un, eravamo consapevoli che sarebbe stato diverso da quello dello scorso anno, quando abbiamo fatto tantissimi punti contro le grandi. In questa stagione abbiamo perso contro Inter, Atalanta, Roma, Juventus e Milan. Domani affrontiamo una squadra forte, con grandi individualità. La Fiorentina verrà qui per fare punti, noi dobbiamo preparare al meglio la partita ed affrontare i viola nella maniera migliore per fare punti".- "È unaÈ una squadra costruita per ambire a posizioni alte della classifica, allenata da un bravissimo tecnico ed ha un società forte che ha investito molto sul mercato. Dobbiamo affrontarla come se fosse una grande squadra. Non dobbiamo fare drammi, in questi giorni ci sono state critiche non costruttive che la squadra non meritava. Ci sono stati degli errori contro il Milan, è vero, ma secondo me le critiche nei confronti della squadra sono state esagerate".- ". Dobbiamo fare la partita perfetta e fare un passo in avanti nell'approccio alla partita, l'ho già detto ai ragazzi. È compito mio cercare di migliorare questo aspetto, affronteremo la Fiorentina consapevoli di giocare in casa,".- "Abbiamo molte soluzione in mezzo al campo, questa dei tre giocatori insieme (ma ce ne sono altre. L'infermeria si è svuotata, hanno recuperato anche Izzo e Pablo Marì. Ho tutti i giocatori a disposizione, per domani ho tante soluzioni".- "Io sono, al Monza noi abbiamo la fortuna di avere il numero uno sul mercato, il dottor. Sono molto felice del gruppo che ho, sono giocatori che ho scelto io insieme alla società. Siamo 30 in rosa, probabilmente qualcuno dovrà uscire, ma con la società c'è grande intesa".- ", contro l'Inter è entrato molto bene. In questa settimana ha avuto un piccolo fastidio al flessore, ma è già rientrato in gruppo e. Se continua a lavorare così avrà una grande futuro. Lui e Colpani possono giocare insieme, anche in base al modulo. Non è un problema".- "Che regalo si aspetta dalla squadra e che regalo farà alla società per il 2024?. Dobbiamo dare tutto in campo, la settimana è stata positiva, vedere la squadra in allenamento mi ha dato grande fiducia. La squadra domani farà una grande prestazione, questo è un gruppo che non vuole mai perdere.".- "Io sono sempre molto sincero. Mi ha dato fastidio perché le critiche non erano costruttive, ma distruttive. Dobbiamo fare chiarezza per una cosa: abbiamo perso contro squadre che giocano in Champions o in Europa League. Gli scontri diretti non li abbiamo mai persi, siamo decimi in classifica. Abbiamo più punti dello scorso anno, abbiamo gli stessi punti della Lazio. Ci sono tanti aspetti positivi. Ci sono stati errori chiari con il Milan, ma le critiche sono state eccessive. Dobbiamo essere positivi con l'ambiente, questo è un messaggio che lancio a chi è stato poco costruttivo nell'analisi della partita".- ". Ma questo devo farlo io, i ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Lavoriamo tanto, i gol arriveranno.. Se poi non fai gol, il possesso palla diventa sterile. Per questo motivo dobbiamo migliorare da questo punto di vista".- "Colpani segna tanto in casa e poco fuori? Il calcio è fatto di episodi di piccole cose che possono cambiare anche una stagione., ha capito che. Questo fa parte del suo percorso di crescita, sono sicuro che potrà fare molto bene".