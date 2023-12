Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juve:



“La Juventus sarà come sempre camaleontica, può schierarsi a tre, o a quattro: noi dovremo essere bravi a ribattere i bianconeri sulla forza e a giocare con spessore, conta l'atteggiamento. La punta centrale? Devo ancora dare indicazione ai ragazzi: è cruciale l'occupazione degli spazi, ho tanti giocatori bravi che sapranno interpretare le posizioni, quel ruolo non sarà ricoperto in maniera statica”