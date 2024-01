Monza, Palladino: 'Squalifica? Mi sentirò un leone in gabbia. Siamo d'accordo con Galliani sul mercato'

Di seguito, la conferenza stampa dell'allenatore Raffaele Palladino, espulso nell'ultimo turno, che ha analizzato la sfida alla squadra di Eusebio Di Francesco.



Palladino, dopo il pareggio di Napoli la squadra ha dimostrato nuovamente di essere sulla strada giusta. C'è soddisfazione per il percorso di crescita che state portando avanti?



"In questo percorso abbiamo costruito un buon Monza, siamo una squadra compatta. I nostri principi di gioco sono chiari e mi piace pensare che siamo in continua crescita".



Come vive il fatto di non poter essere in panchina contro il Frosinone perchè squalificato?



"Personalmente vivo la partita in maniera intensa e so già che mi sentirò come un leone in gabbia. Ma sono consapevole di avere uno staff forte, io sarò in tribuna con i ragazzi delle video analisi. In panchina ci saranno Citterio e Peluso, saremo in continuo contatto".



Quali sono i vostri obiettivi in questo 2024?



"Il nostro obiettivo è quello di rendere indimenticabile il nuovo anno. Abbiamo fatto un 2023 strepitoso e vogliamo provare a ripeterci. Ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. Vogliamo continuare a stupire".



Che idea si è fatto del Frosinone?



"Dei loro calciatori ho avuto il piacere di conoscere a Monzello Mazzitelli, credo sia stato un giocatore sottovalutato perchè dal mio punto di vista ha tutto. Chi toglierei al Frosinone? Non saprei perchè è una squadra molto ben strutturata, per noi sarà una trasferta complicata su un campo difficile".



Quali sono i vostri obiettivi sul mercato?



"Abbiamo avuto un incontro con Galliani e siamo in perfetta sintonia su tutto. Qualche giocatore ha trovato poco spazio ed è giusto che vada a giocare altrove, ma a livello di entrata siamo concordi al cento per cento".