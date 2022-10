L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato nel prepartita del match contro l'Empoli: "Cosa è cambiato? Tutta la mia vita, prima allenavo la primavera ora sono in Serie A, sto vivendo un sogno, sono in una società pazzesca con un gruppo di giocatori eccezionali. C'è da andare avanti, continuare così ma la pressione non l'ho percepita, è normale che i risultati sono importanti ma mi sono preso tutto in maniera molto leggera.



SUL GRUPPO - "Ho sempre creduto che chi non viene utilizzato da titolare e si allena bene, fa allenare i presunti titolari bene. Devo ringraziare chi non gioca perché si allenano con intensità, stiamo cercando di trovare un equilibrio ma ho bisogno di tutti."