Il tecnico del Monzaè intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 contro la Salernitana: "È stata una bella giornata, avevo delle buone sensazioni, ho visto una squadra carica in settimana. Abbiamo approcciato bene, mi preoccupava la Salernitana perché ha buoni giocatori, è stata la vittoria un po' di tutti, del grande gruppo.Non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo affrontare le partite nel modo giusto"."Non mi piace parlare dei singoli, mi piace dire che la difesa è coesa e compatta, abbiamo solidità. È vero che stanno facendo bene, ma io guardo tutti"."Ho sempre detto che avrei lasciato i giocatori liberi di dare il proprio meglio, ma va contestualizzato in una squadra, ogni giocatore deve occupare bene il campo, si deve sentir libero di sbagliare. Non giudico mai gli errori tecnici, il calcio è anche intraprendenza"."Questa era l'idea del nostro grande presidente, era il suo sogno. È un dato che ho ereditato, ma sono contento, avere tanti italiani in squadra ti aiuta a portare tanti giocatori in nazionale, poi c'è un senso d'appartenenza incredibile, c'è coesione e solidità. Colpani deve continuare così, non deve calare di mezzo centimetro, i complimenti passano attraverso le prestazioni, è un giocatore di grande talento".